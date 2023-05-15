Сердючка выступила на Евровидении со старой песней

Цветовод со стажем рассказал, что и в какие сроки давать пионам, чтобы они роскошно цвели

Цветение пионов уже на за горами, поэтому надо озаботиться обязательной подкормкой, второй по счету, которая как раз и отвечает за формирование пышных цветков.