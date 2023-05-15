Участники из Украины заняли лишь шестое место, зато россияне с новой силой ополчились на певца-провокатора.
Сердючка выступила на Евровидении со старой песней
14:12 2023-05-15
Данилко спел свой хит Russia goodbye. Но выходка Сердючки должного эффекта на жюри не произвела.
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14:52
Антон Райт
Частную библиотеку из 3500 книг похитил у жителя Москвы съехавший квартирант
Пропажу почти двух тонн книг 64-летний Александр Сергеевич заметил сразу после того, как из его квартиры спешно съехал арендатор Виталий. Коллекция состояла из различных томов: от обычных словарей и классики до коллекционных изданий.
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14:52
Тарас Медведев
Румыния утилизирует около 25 МиГ-21 LanceR, которые не понадобились даже Киеву
В понедельник, 15 мая, Румыния попрощалась со своими истребителями МиГ-21 LanceR, унаследованными от коммунистической эпохи, которые заменены более современными американскими F-16 в контексте усиления восточного фланга НАТО.
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