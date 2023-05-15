Сердючка выступила на Евровидении со старой песней

14:12 2023-05-15

Данилко спел свой хит Russia goodbye. Но выходка Сердючки должного эффекта на жюри не произвела.

Участники из Украины заняли лишь шестое место, зато россияне с новой силой ополчились на певца-провокатора.

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