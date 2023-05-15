Актер Виктор Бычков рассказал, почему не общается с финским коллегой Вилли Хаапасало, которого считал другом

68-летний Виктор Бычков признался, что в свое время видел в финском актере Вилли Хаапасало близкого товарища, однако коллега его разочаровал. По словам звезды, они давно не общаются, сообщает СтарХит.

Когда-то я считал лучшим другом финского артиста Вилли Хаапасало, но потом понял: качества, которые я ему приписываю, есть только в моем воображении. Я просто его „придумал“. Вилли, которого я хотел бы иметь в друзьях, не реальный человек Вилли Хаапасало, он живет и думает по-другому. Мы разошлись как в море корабли, и каждый пошел своим курсом. Не общаемся свыше 17 лет, — поделился Бычков.

Сеегодня исполнитель роли Кузьмича самым близким человеком считает свою супругу - театрального режиссера Полину Белинскую.

Пожалуй, самый верный и преданный друг - это жена Полина. Еще мой друг - крестный сына Денис. А лучший друг скончался полтора года назад от пандемии. Мудрый, добрый Леонид Одесский был для меня, как отец, которого я не знал, —посетовал артист.

Виктор Николаевич признался, что вторую половину встретил в самый темный период своей жизни. После второго неудачного брака артист пустился во все тяжкие: он пристрастился к алкоголю, сигаретам, игровым автоматам.

Полина не дала звезде опуститься на самое дно.