Чеснок будет размером с кулак, если сделать правильную подкормку

Первая подкормка для чеснока готовится таким образом: нужно растворить в воде 10 г дрожжей и 2 столовые ложки сахара.

Далее воду необходимо долить до 10 литров и настаивать этот раствор в течение 4-6 часов, после чего процедить и снова развести водой в соотношении 1:5.

Второе удобрение готовится быстрее и проще: в ведро воды вносится 2 стакана древесной золы, раствор настаивается 4 часов.

После приготовления первого раствора нужно перелить его в лейки и полить чеснок под корень. Второе удобрение вносится таким же способом через 10 дней после первого.

Для достижения наилучшего эффекта подкормки следует чередовать несколько раз за сезон. В этом случае чеснок вознаградит вас отличным урожаем, а его головки будут сочными и очень крупными.