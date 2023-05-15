Цветовод со стажем рассказал, что и в какие сроки давать пионам, чтобы они роскошно цвели

Пионы подкармливаем трижды: ранней весной, в период цветения и после него. Сейчас, в середине мая, готовимся к бутонизации, а значит - ко второй подкормке.

Как правило, для этих целей растению особо необходимы фосфор и калий. Можно применить удобрение, которое насыщено также микроэлементами и азотом - вреда не будет.

Подходят как минеральные, так и органические подкормки.

Перед добавкой удобрения перекапываем землю возле куста на расстоянии около 30 см и на глубину в пол штыка лопаты.

Во вторую подкормку увлекаться азотом нежелательно, чтобы не запустить рост пышной зелени, вместо яркого цветения.

Можно добавить монофосфат калия, от него цветы будут ярче и крупнее, а само цветение станет более долгим.

К 10 литрам воды добавляем 15 г монофосфата калия, смешиваем хорошо, после обильного полива простой водой вносим под корень. Закрепляем эффект, мульчируя пову вокруг куста.

Тогда влага надолго будет оставаться в земле. Повторную процедуру делаем, спустя две недели. Последняя подкормка проводится по окончании сезона цветения.

Чтобы противостоять серой гнили, обрабатываем растения бордосской жидкостью 1%, хомом, окси хомом.

Обязательно не пропускаем прополки и поливы, обрезаем своевременно отцветшие бутоны, тогда пионы будут цвести ярче и дольше.

Оставленные на кустах бутоны начинают формировать семена, тратя на это силы, что негативно отражается на цветении.

Высаживать пионы надо осенью, пересадкой занимаемся тоже в осенний период.

Иногда цветоводы жалуются на полное отсутствие цветения, взамен которому идет бурный прирост зелени.

Причины могут быть следующими: слишком глубоко посадили кусты, плохо развиваются корни, недостаток солнечных лучей, возвратные заморозки.

Если цветения нет, выкапываем куст и омолаживаем с помощью деления, убираем подгнившие и заболевшие корешки.

Далее располагаем кустик на участке, где достаточно солнечного света. Там пион будет чувствовать себя намного лучше и обязательно порадует пышным цветением.