После смерти у Юдашкина остались огромные долги

Всего пара недель прошла после ухода из жизни самого знаменитого кутюрье России Валентина Юдашкина, как его семья уже столкнулась с новыми проблемами, сообщает Рrozvezd.info.

Как выяснилось, налоговая заблокировала счета модного дома модельера в связи с неуплатой налогов.

По данным Телеграмм-канала Mash, ООО «Дом моды Валентина Юдашкина" не дало отчет ФНС за 2022 год, и задолженность насчитывает несколько миллионов российских рублей.

Компания сейчас перешла в руки вдовы Юдашкина Марины, которая занимает пост гендиректора, и его дочери Галины, ставшей креативным директором бренда.

Юдашкин также оставил родным шикарный особняк в подмосковной Баковке, построенный в стиле XIX-го века. Бренд Valentin Yudashkin - единственный в России, кто представляет Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров.