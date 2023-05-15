После смерти у Юдашкина остались огромные долги

Всего пара недель прошла после ухода из жизни самого знаменитого кутюрье России Валентина Юдашкина, как его семья уже столкнулась с новыми проблемами, сообщает Рrozvezd.info.
Как выяснилось, налоговая заблокировала счета модного дома модельера в связи с неуплатой налогов.
По данным Телеграмм-канала Mash, ООО «Дом моды Валентина Юдашкина" не дало отчет ФНС за 2022 год, и задолженность насчитывает несколько миллионов российских рублей.
Компания сейчас перешла в руки вдовы Юдашкина Марины, которая занимает пост гендиректора, и его дочери Галины, ставшей креативным директором бренда.
Юдашкин также оставил родным шикарный особняк в подмосковной Баковке, построенный в стиле XIX-го века. Бренд Valentin Yudashkin - единственный в России, кто представляет Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров.
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