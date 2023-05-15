Большой и вкусный урожай картошки можно получить с маленького участка земли

Картофель очень хорошо растет на суглинистой и слабокислой почве. Его желательно сажать на бывшем месте капусты, лука, чеснока или огурцов.

Если нельзя поменять место высадки картофеля, то необходимо обязательно внести в почву весной азотные удобрения. Это может быть аммиачная селитра из расчета 2 килограмма на сотку во время перекопки.

Высаживать картофель можно уже в начале мая, но при условии, что ночная температура будет не меньше +7...+8 градусов Цельсия.

Предпочтительней брать для посева средние и крупные клубни, так как из мелких вырастет бедный урожай. Перед посадкой примерно на две недели клубни необходимо поместить в светлое и теплое место, своевременно удаляя появившиеся ростки.

Если высадить картофельные клубни неглубоко, то впоследствии их поразит парша. Вот почему клубни нужно углублять не менее чем на 10-12 сантиметров.

При окучивании картошки ее стебли необходимо заглубить не меньше чем на 5 сантиметров. При поливе нужно расходовать по 10 литров воды на один квадратный метр.

Во второй половине июня проводится профилактическое опрыскивание картофеля от фитофтороза Гамаиром, Алирином-Б или Фитоспорином.