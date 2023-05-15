Минчанка за пять сеансов отдала «потомственной гадалке» 6 500 BYN

16:05 2023-05-15

Telegram-канал «Милиция Минска» сообщил, что молодая жительница столицы Беларуси стала жертвой обмана со стороны «потомственной гадалки», которой за пять сеансов передала 6 500 BYN.

По данным следствия, потерпевшая познакомилась с мошенницей возле магазина, когда последняя попросила её купить продукты питания.

Девушка согласилась, после чего фигурантка, которая нигде не работает и ранее привлеклась к уголовной ответственности за кражу, представилась ей потомственной гадалкой, предложила свои услуги и оставила номер телефона.

Через два месяца минчанка решила связаться с фигуранткой, которой за первый из пяти сеансов гадания заплатила 400 BYN.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.