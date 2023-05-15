45 лет спустя: строитель БАМа нашел дочь, с которой его разлучили, чтобы узнать страшную правду

Микаил Велиев в молодости был красавцем и нравился девушкам, но он свой выбор остановил на Зине Мурашовой. Их отношения длились три года, когда выяснилось, что избранница ждет ребенка.

Новость дошла до будущей тещи, которая была властной женщиной, не терпела компромиссов. Она силой увезла дочку в Улан-Удэ рожать, и Микаил утратил связь с любимой, сообщает СтарХит.

Во время беседы с Андреем Малаховым Микаил признался, что позже встретил другую женщину, с которой создал прекрасную семью: у него сейчас трое детей, семь внуков. Жена недавно скончалась, он отказывается в это верить. Но при этом часто вспоминает первую любовь.

По его словам, однажды его друзья побывали в Улан-Удэ, где посетили Зинаиду и ее ребенка. Они и рассказали, что девочку назвали Ингой. Мужчина пытался искать дочь, но ничего не получилось. Как выяснилось, приятели ошиблись в одной букве, и на самом деле ребенка назвали Инной.

Мама была старой закалки, все должно было быть, как она сказала. Она забрала дочь и сказала, что ребенка нельзя воспитывать в вагончиках, - расказала Зинаида.

Она призналась, что скучала по Микаэлу. После забеременела еще раз, но история повторилась снова - ей пришлось жить под крылом матери. Женщина считает, что мать испортила и ее жизнь, и жизнь ее детей.

Корреспонденты программы «МАЛАХОВ» телеканала «России- 1» потратили несколько месяцев, чтобы отыскать Зинаиду в Свердловской области. В 40 километрах от нее проживает и дочь Инна, которой 15 мая исполнилось 45 лет. Женщина замужем, у нее трое детей. Она, как и мать, пыталась найти отца.

Мама рассказала, что бабушка ее и увезла. Лет 20 назад я обращалась в газеты, на ТВ, но безрезультатно. Недавно я узнала, что больна раком. Мои сыновья взрослые, но дочке 14 лет. И я снова начала поиски отца, чтобы дочка не осталась одна, потому что не знаю, будет завтра или нет. Хотела посмотреть на папу, родных! - призналась Инна.

Инна прошла 8 курсов химиотерапии и 30 облучений. Сейчас она восстанавливается, параллельно работает психологом и помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации.