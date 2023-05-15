Знающий огородник посоветовал весеннюю чудо-подкормку для обильного сладкого урожая жимолости

Как правило, молодые растения, высаженные в прошлом году, не подкармливаются. Необходимы удобрения вносятся при высаживании жимолости, питательных веществ хватает на долгий срок.

Если куст уже взрослый, старше 2 лет, то подкормить его стоит.

Весной запустить успешное и активное развитие растения помогает азотная подкормка.

Помогает в этом "бродилка" - так в народе называют самодельное удобрение, изготовленное из абсолютно любой травы, это могут быть сорняки с дачи.

Набираем пол ведра, заливаем водой и настаиваем неделю, время от времени перемешиваем.

Готовится удобрение под закрытой крышкой, туда же можно внести молочную сыворотку по желанию или ЭМ препарат.

Готовое удобрение разводим 1 к 10 водой и используем в виде поливов.

Минеральное азотное удобрение тоже подойдет, берем карбамид (мочевину) и разводим по инструкции.

Для того чтобы применение мочевины было успешным, должно соблюдаться важное условие: температура почвы не менее 10 градусов тепла.

Также поливаем кустарник регулярно, чтобы ягода не выросла сухой и горькой.

Чтобы урожай был высокий, высаживать нужно несколько кустов разного сорта, минимум 5 видов.

Если без обрезки кустов обойтись можно, то поливы и подкормки очень важны для активного плодоношения жимолости.