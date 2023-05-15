Куриный помет: почему он способен в разы увеличить урожайность огурцов

Куриный помет содержит азот, и не только. В нем много калия, кальция, магния, цинка, меди, серы, кобальта, марганца. Подкормка огурцов такой органикой эффективна так же, как и комплексные минеральные удобрения.

Она подпитает растение биологически активными веществами, витаминами, нужными для развития овощных культур. Более того, внесенное в почву средство будет действовать несколько лет - из-за продолжительности распада питательных веществ. Помет также способен улучшать структуру грунта.

Как его применять? Вариантов несколько: это и водный раствор, и сухой помет, и гранулы. Оптимально внести такое удобрение осенью, чтобы оно успело переработаться, а все полезные вещества - впитаться в грунт.

В сухом виде на 1 кв. м нужно внести в среднем 400-800 г органики. А для приготовления раствора - смешать с водой в соотношении 1:5, дать неделю настояться. Потом опять развести в соотношении 1:20. Перед подкормкой огурцы обильно полить.

Вносить средство на расстоянии около 10 см от стебля - чтобы растение не получило ожогов. На каждый куст вылить около 5 л раствора.

Гранулы перед использованием также надо залить водой: 1 кг на 3 л воды Настаивать сутки, потом развести в 20 л воды.

На каждый куст расходовать до 0,5 л средства.

Первую подкормку проводят через 2-3 недели после внесения минеральных удобрений, но до начала формирования бутонов.

При приготовлении компоста уложить помет на дно слоем в 20 см, сверху - слой соломы (10 см), затем 20 см торфа. Масса настаивается около двух месяцев. Кроме того, в состав можно добавить ветки, пищевые отходы.