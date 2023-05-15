Помидоры гниют на ветке в теплице: как решить эту проблему

Теплица - место, где можно не переживать о том, что помидоры замерзнут. Но, к сожалению, есть свои проблемы.

Нередко помидоры в парнике начинают гнить прямо на ветке. Причиной этому является ошибка дачника.

Состояние грунта, где размножаются опасные микроорганизмы тому виной, которые, как правило, возникают при переувлажнении почвы.

Накопление вредных бактерий наблюдается летом, но в жару они бездействуют, а начинают свое "грязное дело" осенью, когда становится попрохладнее.

Чтобы не допустить такой ситуации, нужно своевременно обрабатывать почву, а поливать следует овощи 1-2 раза в неделю.