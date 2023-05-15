Пассажиров междугороднего поезда в Австрии приветствовал Адольф Гитлер

Вместо обычных объявлений пассажиры услышали, как толпа кричала «Хайль Гитлер» и «Зиг Хайль» через акустическую систему поезда.
Оператор сообщил, что за последние дни было несколько таких инцидентов.
Один из пассажиров рейса Брегенц-Вена рассказал Би-би-си, что все в поезде были шокированы.
Депутат от Партии зеленых Дэвид Штогмюллер сообщил, что речь Гитлера была воспроизведена по внутренней связи незадолго до того, как поезд OEBB Railjet 661 прибыл в Вену.
«Мы слышали два эпизода», — сообщил он: «Сначала было 30 секунд речи Гитлера, а потом я услышал «Зиг Хайль».
Штёгмюллер рассказал, что сотрудники поезда не смогли остановить запись и не могли сделать свои собственные объявления.
В заявлении, направленном Би-би-си, Австрийские железнодорожники заявили, что они не имеют к этому никакого отношения.
«В настоящее время мы можем предположить, что объявления были сделаны людьми прямо в поезде через домофоны и мы сразу сообщили об этом в полицию», — сообщили в OEBB.
Известно, что жалобы были поданы против двух человек.
Штёгмюллер также добавил, что получил электронное письмо от человека, который ехал в поезде с пожилой женщиной, пережившей концлагерь: «Она заплакала, услышав эту речь», говорилось в нем.
По его словам, другой пассажир заметил, что, когда в других странах возникают технические проблемы, это связано с поломкой кондиционера, а в Австрии технической проблемой является Гитлер.