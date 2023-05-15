Внука Пугачевой заметили на концерте Би-2 в Лос-Анжелесе

Би-2 вчера дал концерт для русскоязычной публики в одном из клубов Лос-Анжелеса.

В числе гостей мероприятия были стендап-комик Данила Поперечный с супругой, вокалисты Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская, давшие скандальные антироссийские интервью западной прессе, а также Никита Пресняков.

Как уточняет Рrozvezd.info, соответствующее видео выложила в соцсетях жена Никиты.

31 мая старшему внуку Примадонны исполнится 32 года. Он родился в Лондоне, долго жил в США, где получал образование клипмейкера. После этого вернулся в Россию, где играл в кино и театре, участвовал в песенных конкурсах.

В сентябре 2022-го, после начала частичной мобилизации, молодой человек тайно бежал в Литву, откуда переехал в Америку. О судьбе его младшего брата Дени Байсарова публика ничего не знает с осени прошлого года.