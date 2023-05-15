Охлобыстин сообщил, почему Пугачева уехала из России

Иван Охлобыстин назвал причиной отъезда Аллы Пугачевой шок в связи с осознанием певицей того, что на свете есть что-то важнее, чем она сама. С началом СВО певица поняла, что в стране обойдутся и без нее.

Актер своими соображениями по поводу поделился в интервью "НеОруэлл".

В этой же беседе Иван назвал Максима Галкина человеком, который "без мыла сами понимаете, что сделают".

Напомним, что недавно Алла Борисовна приезжала в Москву, чтобы проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Ушел кутюрье из жизни 2 мая, а прощались с ним 6 мая на Троекуровском кладбище.