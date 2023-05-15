Опытный садовод рассказал, какие бывают вредители малины и чем они опасны

Речь пойдет о распространенных вредителях малины, которые, кстати будут общими с ежевикой.

Гусеницы

На малине пируют гусеницы бабочек-листоверток, разные их виды, включая сетчатую, почковую, боярышниковую, розанную, всеядную. Вредитель выедает листья, оставляя от них голый скелет и покрывая паутиной. Гусеницы также способны портить бутоны, завязи, цветы.

Тля

Обычно на малине поселяется малинная листовая или малинная побеговая тля. Листовая селится по одиночке или мелкими группами, но может переносить опасные болезни. Побеговая формирует обширные колонии, с которыми очень сложно бороться.

Паутинный клещ

Малина больше других растений "боится" этого клеща. Вредитель перебирается на куст с сорняков. Располагается на обратной стороне листа, сосет клеточный сок. Молодые листья поражаются крапчатостью, хлоротичностью, старые начинают краснеть, опадать. Если куст сильно поражен, он может вообще остаться без листьев и уже не пережить зиму. Опасность подвергнуться нападению клеща существует весь сезон.

Малинно-земляничный долгоносик

Очень мелкий жучок, до 3 мм в длину, заметно вредит кустарнику. Он поедает листья, самки портят бутоны, оставляя там яйца и отгрызая цветоножки. Бутоны опадают на землю, естественно, плодов после этого уже не будет.

Малинный жук

Это небольшие насекомые, до 4 мм, портят листья, покушаются на цветы, личинки любят лакомиться плодами. Ягоды в этом случае вырастают мелкими, неказистыми, часто загнивают. Если не принять мер, вредители погубят до 80% урожая.

Вредители стеблей

К таким относят стеклянницу малинную, жуков-златок. Опасны их личинки, которые портят стеблевую часть растения. Побеги ухудшают плодоношение, сохнут, ломаются.