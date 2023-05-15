Дачный эксперт рассказал все о способах борьбы с болезнями и вредителями малины

Самый ранний профилактический осмотр делаем зимой, когда малина еще находится в состоянии покоя. Главное, успеть это сделать до распускания почек.

При осмотре побегов выявляем златку, стеклянницу, орехотворку. Осмотр стеблей дает возможность вовремя найти листоверток, яйца тли.

При появлении первых листиков мы увидим паутинных клещей, долгоносиков, отверстия на листьях. Можно обнаружить почки, пораженные почковой молью, малинного жука.

Что предпринимаем? Когда земля прогрета до +10 градусов, обрабатываем ее возле кустов "Трихоцином", чтобы предотвратить активность болезнетворных патогенов.

Это биопрепарат, почвенный фунгицид, полученный из полезного грибка, который борется с опасными инфекциями.

Обработав почву, разрыхляем ее, чтобы грибок проник вглубь.

Когда начали активно расти листья и до тех пор, пока не созрели плоды, надо осматривать растения на предмет появления признаков заболеваний.

Профилактика включает в себя весь традиционных уход, проведение обрезки, обработку специальными препаратами.

Когда начали образовываться бутоны, обрабатываем малину "Гамаиром" или "Алирином-Б". На 10 л воды берем 10 таблеток средства.

Этого раствора хватает для обработки 100 квадратов земли. Речь идет о биопрепаратах на основе полезных бактерий. Они уберегут растения от многих грибковых и бактериальных болезней.

Когда цветение уже закончено и начали формироваться плоды, обрабатываем малину повторно. Если заподозрили неладное, проведите и третью, и четвертую обработки.

Даже попав на ягоды, эти препараты не опасны для людей и животных.

Осмотр кустов делаем постоянно, выявляя вовремя болезни и вредителей.

Если выявлены паразиты, обрабатываем инсектицидами при распускании почек, во время появления бутонов, при начале цветения.

После цветения нужно использовать инсектоакарициды, это тоже биопрепараты ("Фитоверм", "Биокилл"). Главное, не забывать про элементарный уход и обрезку.