Кадыров выкупил своего украденного коня у СБУ за $18 тыс

«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился», — сказал чеченский лидер.

Кадыров был приятно удивлён, узнав, что за его жеребца, стоимость которого он ранее оценивал не менее чем в $10 миллионов, СБУ потребовали лишь $18 тысяч.

В завершение Рамзан Кадыров иронично посоветовал всем желающим пользоваться услугами по перевозке товаров из Европы украинских спецслужб.