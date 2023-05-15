Дачники рассказали, зачем поливать лук и чеснок соленой водой

При правильно подобранной концентрации соль убивает многих вредителей, например, луковую муху.

К тому же полив соленой водой надежно защищает растения от многих заболеваний, укрепляет их иммунитет.

Для такого полива нужно растворить 200-500 г соли в ведре воды. Подойдет любая поваренная соль, которая найдется на дачной кухне.

Дачники рекомендуют брать соль мелкого помола. Разницы с более крупными частицами в плане воздействия на растения нет, но такая соль растворяется быстрее.