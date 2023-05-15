Что будет, если выращивать помидоры и огурцы в одной теплице: дачники поделились опытом

Существует расхожее мнение, что эти огородные культуры не уживаются на одной грядке, тем более в теплице.

На самом деле это миф, томаты и огурцы прекрасно растут в одном парнике и совершенно не мешают друг другу.

Другое дело, что растения могут плохо развиваться или даже погибнуть, если не обеспечить им должный уход.

Это касается регулярного полива и проветривания теплицы, а также внесения удобрений, подобранных по сезону.