Что будет, если выращивать помидоры и огурцы в одной теплице: дачники поделились опытом

Существует расхожее мнение, что эти огородные культуры не уживаются на одной грядке, тем более в теплице.
На самом деле это миф, томаты и огурцы прекрасно растут в одном парнике и совершенно не мешают друг другу.
Другое дело, что растения могут плохо развиваться или даже погибнуть, если не обеспечить им должный уход.
Это касается регулярного полива и проветривания теплицы, а также внесения удобрений, подобранных по сезону.
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