Как уничтожить всех вредителей на участке: используйте средства, которые есть на каждой кухне

Например, с помощью горчицы можно избавиться от колорадского жука. Для этого нужно растворить 200 г порошка в 10 л воды, настоять 3 часа и процедить.

Далее в раствор добавляют 5 ст.л.укуса и еще 50 г натертого хозяйственного мыла, все перемешивают и опрыскивают растения раз в неделю.

Для борьбы с белокрылкой, солью, капустной совкой, слизнями, трипсами и тлей подойдет острый перец.

100 г приправы нужно смешать с 1 л воды, прокипятить в течение часа и настоять 2 дня. После процеживания концентрат разбавляют 1:10 водой и опрыскивают растения.