Регулярная гимнастика от храпа поможет избавиться от надоевшей проблемы

Храп - это настоящий бич, с которым приходится сталкиваться многим людям. Храпящий человек чувствует себя некомфортно и мешает спать окружающим.

Справиться с этой проблемой помогут несколько несложных упражнений. Но для того, чтобы они дали настоящий эффект, выполнять их придется регулярно.

Первое упражнение: нужно выдвинуть язык вперед и удерживать его 5 секунд в таком положении. Повторять это действие следует 30 раз.

Затем нужно 30 раз рукой нажимать на подбородок, одновременно с силой перемещая нижнюю челюсть вперед-назад.

Третье упражнение включает в себя манипуляции с носом. Оно заключается в том, что сначала нужно зажать правую ноздрю и очень медленно вдыхать воздух через левую.

Затем нужно зажать левую ноздрю и медленно выдыхать воздух через правую. На выполнение этого упражнения потребуется 10 минут.