Дачный эксперт рассказал про забытое советское средство против морковной мухи

Морковная муха губит не только посадки моркови, но также вредит петрушке, пастернаку, сельдерею.

Победить муху можно одним простым способом, о котором помнят дачники-старожилы с большим опытом.

Итак, будем применять нафталин, которым раньше побеждали моль.

Купить его можно в хозмаге или на маркетплейсах. Если не отыщите в чистом виде, подойдут таблетки с нафталином. Их выпускают для борьбы с домашней молью.

Использовать будем в измельченном виде.

Готовим такую смесь: одну часть нафталина и 10 частей песка. Обсыпаем смесью грядку, она отпугнет своим запахом морковную муху.

Смесь можно также рассыпать возле посадок с луком и чесноком. Обязательно подсыпаем новый слой смеси в течение всего сезона каждые две недели.

Предупреждающие меры

Выбирайте правильно место посадки моркови, оно должно быть солнечным и хорошо проветриваемым. Морковная муха таких мест не любит.

Затененную грядку, где постоянно влажно и нет нормального доступа воздуха, вредитель обязательно не пропустит.

Если где-то на грядке начала гнить ботва, нужно срочно ее убирать, чтобы не привлечь вредителя.

В нафталиновую смесь с песком можно подсыпать золу. Соотношение составляем такое: две части нафталина, по десять частей песка и золы.