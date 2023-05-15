Дачный эксперт рассказал про забытое советское средство против морковной мухи

21:49 2023-05-15

Морковная муха доставляет немало неприятностей дачникам в течение всего сезона. Вредитель не покинет овощную грядку, пока не будут приняты меры. Предлагаем эффективное средство, которым пользовались советские дачники.

Морковная муха губит не только посадки моркови, но также вредит петрушке, пастернаку, сельдерею.

Победить муху можно одним простым способом, о котором помнят дачники-старожилы с большим опытом.

Итак, будем применять нафталин, которым раньше побеждали моль.

Купить его можно в хозмаге или на маркетплейсах. Если не отыщите в чистом виде, подойдут таблетки с нафталином. Их выпускают для борьбы с домашней молью.

Использовать будем в измельченном виде.

Готовим такую смесь: одну часть нафталина и 10 частей песка. Обсыпаем смесью грядку, она отпугнет своим запахом морковную муху.

Смесь можно также рассыпать возле посадок с луком и чесноком. Обязательно подсыпаем новый слой смеси в течение всего сезона каждые две недели.

Предупреждающие меры

Выбирайте правильно место посадки моркови, оно должно быть солнечным и хорошо проветриваемым. Морковная муха таких мест не любит.

Затененную грядку, где постоянно влажно и нет нормального доступа воздуха, вредитель обязательно не пропустит.

Если где-то на грядке начала гнить ботва, нужно срочно ее убирать, чтобы не привлечь вредителя.

В нафталиновую смесь с песком можно подсыпать золу. Соотношение составляем такое: две части нафталина, по десять частей песка и золы.

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