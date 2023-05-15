Куркума и водка: необычные рецепты для защиты томатов и огурцов от болезней

Специальный состав на основе куркумы позволяет предотвратить развитие серой гнили, фитофтороза, антракноза, кладоспориоза и других заболеваний.

Для приготовления раствора нужно взять 10 г куркумы и щепотку черного молотого перца, залить все это стаканом водки.

Полученный состав оставляют в темном месте на сутки, а затем берут 2 ст.л. на 5 л воды и опрыскивают растения.

Такой раствор подойдет для профилактики заболеваний перца, огурцов, томатов, баклажанов и других огородных культур.