Куркума и водка: необычные рецепты для защиты томатов и огурцов от болезней

Специальный состав на основе куркумы позволяет предотвратить развитие серой гнили, фитофтороза, антракноза, кладоспориоза и других заболеваний.
Для приготовления раствора нужно взять 10 г куркумы и щепотку черного молотого перца, залить все это стаканом водки.
Полученный состав оставляют в темном месте на сутки, а затем берут 2 ст.л. на 5 л воды и опрыскивают растения.
Такой раствор подойдет для профилактики заболеваний перца, огурцов, томатов, баклажанов и других огородных культур.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__