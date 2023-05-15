Дачники рассказали, как уничтожить вредителей на участке, ничего не делая

Для борьбы с ними некоторые садоводы используют инсектициды. Но такие средства отравляют и вредителей, и растения, и полезных насекомых.
Но последние могут оказать дачнику неоценимую помощь, взяв на себя борьбы с вредителем. Владельцу огорода вообще ничего не придется делать.
Нужно лишь посадить в огороде растения, привлекающие жужелиц, златоглазок, божьих коровок.
Защитники урожая обязательно появятся на участке, где растут сельдерей, укроп, кориандр, тмин, петрушка и пастернак.
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