Дачники рассказали, как уничтожить вредителей на участке, ничего не делая

Для борьбы с ними некоторые садоводы используют инсектициды. Но такие средства отравляют и вредителей, и растения, и полезных насекомых.

Но последние могут оказать дачнику неоценимую помощь, взяв на себя борьбы с вредителем. Владельцу огорода вообще ничего не придется делать.

Нужно лишь посадить в огороде растения, привлекающие жужелиц, златоглазок, божьих коровок.

Защитники урожая обязательно появятся на участке, где растут сельдерей, укроп, кориандр, тмин, петрушка и пастернак.