Дачники рассказали, как уничтожить вредителей на участке, ничего не делая

22:56 2023-05-15

Каждый дачник рано или поздно сталкивается с вредителями, которые пытаются уничтожить урожай огородных растений.

Для борьбы с ними некоторые садоводы используют инсектициды. Но такие средства отравляют и вредителей, и растения, и полезных насекомых.

Но последние могут оказать дачнику неоценимую помощь, взяв на себя  борьбы с вредителем. Владельцу огорода вообще ничего не придется делать.

Нужно лишь посадить в огороде растения, привлекающие жужелиц, златоглазок, божьих коровок. 

Защитники урожая обязательно появятся на участке, где растут сельдерей, укроп, кориандр, тмин, петрушка и пастернак.

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