Дачники назвали хитрые способы увеличения урожая груш, которые мало кто знает

Для начала нужно подобрать подходящий сорт, причем важно обращать внимание не только на обещанный урожай, но и на погодные условия, при которых дерево будет чувствовать себя хорошо.
Не менее значимый вопрос – качество грунта. Груша лучше всего растет и развивается в почве с низкой кислотностью.
Поскольку груша растет быстро, необходимо уделить внимание обрезке. Придется удалять старые, сухие, поврежденные побеги и заниматься формирование кроны.
Если груша растет бесконтрольно, она будет активно разрастаться, а урожай при этом будет все меньше и меньше.
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