Дачники назвали хитрые способы увеличения урожая груш, которые мало кто знает

Для начала нужно подобрать подходящий сорт, причем важно обращать внимание не только на обещанный урожай, но и на погодные условия, при которых дерево будет чувствовать себя хорошо.

Не менее значимый вопрос – качество грунта. Груша лучше всего растет и развивается в почве с низкой кислотностью.

Поскольку груша растет быстро, необходимо уделить внимание обрезке. Придется удалять старые, сухие, поврежденные побеги и заниматься формирование кроны.

Если груша растет бесконтрольно, она будет активно разрастаться, а урожай при этом будет все меньше и меньше.