Досадные ошибки при выращивании редиса: из-за них лишаются урожая многие дачники

Первая из них – это поздняя посадка растения. Для посева редиса достаточно температуры в 5-10 градусов, поэтому затягивать не стоит.

Вторая ошибка заключается в неправильном поливе. Редис следует поливать не слишком часто, но достаточно обильно.

После полива необходимо всегда рыхлить почву, иначе на ее поверхности образуется корка, и корнеплоды не получат воздуха.

Если не убрать редис вовремя, перележавшие в земле плоды окажутся горькими и очень жесткими.