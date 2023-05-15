Просмотр видео во время еды вызывает расстройства пищевого поведения

Большинство родителей начинают приучать детей к просмотру видео во время еды с раннего детства. Со временем у малышей вырабатывается прямая зависимость: без видеоконтента еда становится не в радость.

Связь приема пищи с потреблением видеоконтента становится устойчивой и со временем приводит к нервным расстройствам. В этом случае медики говорят о формировании у человека синдрома дефицита внимания или о наличии "клипового мышления".

Оно проявляется в том, что человек не может надолго ни на чем сосредоточиться и полностью зависит от гаджетов.

Если просматривать видео в процессе еды, то мозг перестает воспринимать вкус пищи, и пропадает чувство насыщения. В результате человек не может контролировать объемы съеденного и постепенно начинает набирать лишний вес.

Зависимость питания от просмотра видео победить очень трудно, но возможно. Для этого нужно отказаться от видеопросмотров во время еды и относиться к приемам пищи очень серьезно.

Нужно есть только за кухонным столом, без гаджетов, наслаждаясь исключительно вкусом блюда. В кровати или на диване, за компьютером или письменным столом есть категорически запрещается.

На прием пищи желательно отводить не меньше 20 минут. При этом необходимо сосредоточиться только на еде и ни на что не отвлекаться.