Как получить урожай моркови на зависть соседям с помощью черного перца

Его особенность заключается в наличии мощных антибактериальных свойств. Это значит, что перец может защитить корнеплоды от вредителей и болезней.

Обработка моркови составом на основе черного перца проводится всего один раз за сезон, повторять ее нет необходимости.

Для приготовления средства нужно добавить в ведро с водой 1 ст.л. черного перца и хорошо перемешать.

Затем раствор переживают в емкость с пульверизатором и опрыскивают посадки, лучше всего – одновременно с прореживанием.