Как получить урожай моркови на зависть соседям с помощью черного перца

Его особенность заключается в наличии мощных антибактериальных свойств. Это значит, что перец может защитить корнеплоды от вредителей и болезней.
Обработка моркови составом на основе черного перца проводится всего один раз за сезон, повторять ее нет необходимости.
Для приготовления средства нужно добавить в ведро с водой 1 ст.л. черного перца и хорошо перемешать.
Затем раствор переживают в емкость с пульверизатором и опрыскивают посадки, лучше всего – одновременно с прореживанием.
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