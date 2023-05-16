Скручиваются листья томатов: для спасения урожая нужны срочные меры

Для начала нужно обратить внимание, как именно скручиваются листья. Если кверху, то это указывает на дефицит меди и магния.

Восполнить его поможет смесь 1 ч.л. медного купороса, 2 ст.л. сульфата магния с 10 л воды, состав используется для полива.

Если листья томатов закручиваются наружу, это свидетельствует о чрезмерном увлажнении, необходимости отрегулировать полив.

Скручивание листьев внутрь обычно происходит при недостатке фосфора или поражении растения вредителями.