Дефицит витамина D отмечается у 80 % населения планеты

А еще витамин D играет большую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему так важно следить за его уровнем в организме и при дефиците обязательно пополнять его.

Для этого нужно периодически сдавать кровь из вены на определение кальцидиола - 25-моногидроксилированной формы этого витамина. Кальцидиол образуется в печени и представляет собой основную форму витамина D в кровотоке.

Наибольшее количество этого полезного витамина синтезируется под воздействием солнца под кожей. А его источниками в пище являются молочные продукты и жирная морская рыба.

Чтобы восполнить дефицит витамина D в организме, нужно в осенне-зимний период принимать его в виде препаратов и специальных добавок. Но бесконтрольно это делать не рекомендуется - периодически следует контролировать уровень этого вещества в организме.