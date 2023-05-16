Дачники назвали подкормку, на которой вырастет много крупного и сладкого гороха

01:51 2023-05-16

Крупные строчку гороха можно вырастить без использования химических удобрений, для этого есть эффективные натуральные средства.

Лучше всего использовать при выращивании гороха раствор, приготовленный на основе нашатырного спирта.

Для приготовления такого состава необходимо налить в емкость литр воды и растворить в ней 1 ч.л. нашатыря.

Этим средством нужно опрыскивать грядки с горохом. Подкормка защитит растение от болезней и поможет вырастить крупные стручки.

А вот удобрения в виде настоя крапивы или древесной золы, составы с дрожжами нельзя использовать при выращивании гороха.

Показать следующие комментарии
Фото