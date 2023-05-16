Дачники назвали подкормку, на которой вырастет много крупного и сладкого гороха

Лучше всего использовать при выращивании гороха раствор, приготовленный на основе нашатырного спирта.

Для приготовления такого состава необходимо налить в емкость литр воды и растворить в ней 1 ч.л. нашатыря.

Этим средством нужно опрыскивать грядки с горохом. Подкормка защитит растение от болезней и поможет вырастить крупные стручки.

А вот удобрения в виде настоя крапивы или древесной золы, составы с дрожжами нельзя использовать при выращивании гороха.