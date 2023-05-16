Три продукта, съеденные на ночь, помогут восстановить позвоночник

В течение полутора месяцев каждый вечер перед сном нужно съедать чернослив, инжир и курагу. Три этих продукта помогут значительно улучшить состояние позвоночника.

Съедать сухофрукты нужно в следующем сочетании: 1 плод чернослива, 1 плод инжира и 5 плодов кураги. В составе этих сухофруктов содержатся вещества, способствующие восстановлению тканей, из которых состоят межпозвонковые диски.

В результате эти ткани становятся более упругими и устойчивыми к разрушению. После усиления позвонки самостоятельно становятся на отведенное им природой место.

Но сухофрукты не являются панацеей от всех заболеваний позвоночника. Если существует серьезная проблема со спиной - лучше обратиться к специалистам.