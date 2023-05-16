Лук и чеснок начали желтеть: чем полить растения, чтобы спасти урожай

Чаще всего лук и чеснок желтеют из-за недостатка питательных веществ. Восполнить его поможет нашатырь.

Несколько ложек нашатырного спирта нужно развести в ведре воды, а затем полить этим раствором растения.

Можно попробовать исправить ситуацию с помощью древесной золы. Ее заливают водой, настаивают двое суток, разбавляют водой 1:1 и поливают растения.

Еще одно средство от пожелтения лука и чеснока – сульфат калия. Для приготовления раствора потребуется 1 ст.л. на литр воды.