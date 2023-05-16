Дачники назвали популярную подкормку, которая может погубить весь урожай

Соду используют для раскисления почвы, в качестве основы составов для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Сода действительно может снизить кислотность почвы, но если ее слишком много, развитие огородных культур как минимум замедлится.

После добавления соды в почву растения уже не смогут получать необходимые им вещества, что неизбежно повлияет на их рост.

Кроме того, сода губит полезные микроорганизмы в почве, поэтому ее использование в огороде лучше ограничить обеззараживанием садового инструмента.