Дачники назвали популярную подкормку, которая может погубить весь урожай

Соду используют для раскисления почвы, в качестве основы составов для борьбы с вредителями и болезнями растений.
Сода действительно может снизить кислотность почвы, но если ее слишком много, развитие огородных культур как минимум замедлится.
После добавления соды в почву растения уже не смогут получать необходимые им вещества, что неизбежно повлияет на их рост.
Кроме того, сода губит полезные микроорганизмы в почве, поэтому ее использование в огороде лучше ограничить обеззараживанием садового инструмента.
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