Для чего бывалые дачники вешают лук на вишню и черешню: неожиданное объяснение

Но садоводы придумали необычный способ защитить ягоды от нашествия пернатых, причем без различных сложных приспособлений.

Опытные садоводы просто вешают на деревья репчатый лук. Он безвреден и для растений, и для человека.

Зато птицам запах лука очень не нравится, поэтому они не летят к деревьям, от которых исходит такой аромат.

В итоге ягоды остаются в целости и сохранности, а развесить луковицы на деревьях при помощи веревки можно за несколько минут.