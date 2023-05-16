Для чего бывалые дачники вешают лук на вишню и черешню: неожиданное объяснение

Но садоводы придумали необычный способ защитить ягоды от нашествия пернатых, причем без различных сложных приспособлений.
Опытные садоводы просто вешают на деревья репчатый лук. Он безвреден и для растений, и для человека.
Зато птицам запах лука очень не нравится, поэтому они не летят к деревьям, от которых исходит такой аромат.
В итоге ягоды остаются в целости и сохранности, а развесить луковицы на деревьях при помощи веревки можно за несколько минут.
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