Для чего бывалые дачники вешают лук на вишню и черешню: неожиданное объяснение

02:39 2023-05-16

Вишня и черешня своим вкусом привлекают птиц, которые с удовольствием лакомятся ими, оставляя дачников без урожая.

Но садоводы придумали необычный способ защитить ягоды от нашествия пернатых, причем без различных сложных приспособлений.

Опытные садоводы просто вешают на деревья репчатый лук. Он безвреден и для растений, и для человека.

Зато птицам запах лука очень не нравится, поэтому они не летят к деревьям, от которых исходит такой аромат. 

В итоге ягоды остаются в целости и сохранности, а развесить луковицы на деревьях при помощи веревки можно за несколько минут.

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