Как вырастить гигантскую тыкву: способ, который срабатывает у всех

На самом деле это значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Главное – правильно выбрать сорт тыквы.
Сорт «Сибирский гигант» вырастает весом до 25 кг. На созревание уходит почти четыре месяца, ускорит процесс можно с помощью выращивания рассады.
Желающим вырастить очень большую тыкву стоит обратить внимание на сорт «Атлант». Кроме того, что плод вырастает до 2 кг, растение не склонно к болезням и не боится плохой погоды.
Тыква сорта «Большой Макс» может вырасти до 18 кг за 130 дней. Такой овощ прекрасно хранится около трех месяцев.
Сорт «Геракл» созревает всего за 90 дней, а вес тыквы может составить до 15 кг. Это один из самых сочных и вкусных сортов.
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