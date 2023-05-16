Как вырастить гигантскую тыкву: способ, который срабатывает у всех

На самом деле это значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Главное – правильно выбрать сорт тыквы.

Сорт «Сибирский гигант» вырастает весом до 25 кг. На созревание уходит почти четыре месяца, ускорит процесс можно с помощью выращивания рассады.

Желающим вырастить очень большую тыкву стоит обратить внимание на сорт «Атлант». Кроме того, что плод вырастает до 2 кг, растение не склонно к болезням и не боится плохой погоды.

Тыква сорта «Большой Макс» может вырасти до 18 кг за 130 дней. Такой овощ прекрасно хранится около трех месяцев.

Сорт «Геракл» созревает всего за 90 дней, а вес тыквы может составить до 15 кг. Это один из самых сочных и вкусных сортов.