Почему томаты вырастают с плотными белыми прожилками и как этого избежать

Причиной такой ситуации практически всегда является переизбыток азота в почве, на которой растут томаты.
Чрезмерное количество вещества накапливается в грунте в результате неправильного внесения подкормок.
При использовании удобрений важно обращать внимание, чтобы они насыщали почву не только азотом, но и калием в достаточном количестве.
Именно калий отвечает за сочность помидоров, за их выраженный специфический вкус и заодно за отсутствие прожилок.
Для выращивания качественных помидоров необходимо периодически подкармливать растение сульфатом калия.
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