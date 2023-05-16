Почему томаты вырастают с плотными белыми прожилками и как этого избежать

Причиной такой ситуации практически всегда является переизбыток азота в почве, на которой растут томаты.

Чрезмерное количество вещества накапливается в грунте в результате неправильного внесения подкормок.

При использовании удобрений важно обращать внимание, чтобы они насыщали почву не только азотом, но и калием в достаточном количестве.

Именно калий отвечает за сочность помидоров, за их выраженный специфический вкус и заодно за отсутствие прожилок.

Для выращивания качественных помидоров необходимо периодически подкармливать растение сульфатом калия.