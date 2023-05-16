Почему нельзя сажать можжевельник на участке: сад и огород останутся без урожая

Можжевельник не забирает у садовых и огородных растений воду и питательные вещества, чаще всего даже не затеняет их.

Но он является источником множества заболеваний. Например, на можжевельнике развивается грибок, который вызывает ржавчину груши.

Если неподалеку от можжевельника растут розы и яблони, споры грибка попадут и на них, растения начнут сохнуть.

При этом ни один вид можжевельника не защищен от такой болезни, поэтому сажать любой из них на участке категорически не рекомендуется.