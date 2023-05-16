Что посадить на участке, чтобы клещи забыли туда дорогу

Но как быть в случае с овощными культурами, которые также могут стать домом для клеща, но использование химии в этом случае нежелательна.

Оказывается, выход находится в самих растениях, многие из которых прекрасно выполняют роль природных репеллентов.

Одним из таких растений является лимская фасоль. Кроме клеща она прекрасно отпугивает мошкару и комаров.

Это неприхотливое растение вдобавок украсит вашу веранду или садовую беседку, а его урожай пойдет в суп или салат.

Наиболее эффективным природным средством от клеща является лавандовое масло, его раствор, нанесенный на открытые участки тела, отпугивает кровососов.

Тоже самое происходит, если растение высадить рядом с овощными грядками. Его запах не даст прижиться клещам.

Некоторые огородники любят на грядках с капустой посадить бархатцы. И они абсолютно правы: запах этого цветка отпугнет клеща и заставит его забыть дорогу в ваш огород.

Кроме указанных растений с ролью природных репеллентов от клещей справляются: розмарин лекарственный, ромашка далматская, кошачья мята, садовая герань и ряд других растений.