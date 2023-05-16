Что посадить в огороде, чтобы не было комаров: совет огородника

Нужно просто посадить их на своем участке и проблема будет решена.

Например, лаванда - это растение с нежными белыми листьями которое имеет очень приятный запах, но только для людей, комары его не переносят.

Ещё этих насекомых раздражает запах ментола и тут вполне подойдут мята и мелисса лекарственная.

Мята любит солнечный свет, поэтому ее лучше сажать на солнечной стороне.

В тени можно посадить цветы Агератум

они также очень эффективны.

А такие растения как: бархатцы, шалфей лекарственный, мята болотная и монарда лимонная не только защищают от комаров, но и от всех других вредителей.