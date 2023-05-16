Что посадить в огороде, чтобы не было комаров: совет огородника

Нужно просто посадить их на своем участке и проблема будет решена.
Например, лаванда - это растение с нежными белыми листьями которое имеет очень приятный запах, но только для людей, комары его не переносят.
Ещё этих насекомых раздражает запах ментола и тут вполне подойдут мята и мелисса лекарственная.
Мята любит солнечный свет, поэтому ее лучше сажать на солнечной стороне.
В тени можно посадить цветы Агератум
они также очень эффективны.
А такие растения как: бархатцы, шалфей лекарственный, мята болотная и монарда лимонная не только защищают от комаров, но и от всех других вредителей.
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