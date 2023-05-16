Джон Дарем считает, что ФБР полагалось на «необработанные разведывательные данные, которые не были проанализированы или подтверждены», чтобы начать свои расследования, и затем им не хватало «объективности» в управлении этим политическим досье.

Российское расследование», которое омрачило первую часть мандата президента-республиканца, не выявив веских доказательств сговора, всегда осуждалось Дональдом Трампом как «охота на ведьм», организованная его оппонентами.

Незадолго до истечения срока его полномочий правительство Трампа поручило Джону Дарему расследовать истоки этого расследования.

После трех лет расследований Дарерм представил свои выводы, объем которых превышает 300 страниц.

Спецпрокурор обвиняет федеральную полицию в том, что она действовала по системе двух весов, двух мер.

«Скорость и манера, с которой ФБР» решило провести расследование в отношении Дональда Трампа, «контрастируют с подходом, ранее принятым в случае возможного иностранного вмешательства в избирательную кампанию» кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишет он, указывая на «бесцеремонное отношение» некоторых следователей.

ФБР и Министерство юстиции должны признать, что отсутствие аналитической строгости, предвзятость подтверждения и чрезмерная зависимость от источников, связанных с политическими оппонентами, помешали следователям рассмотреть альтернативные гипотезы и действовать с надлежащей объективностью, заключил спецпрокурор.