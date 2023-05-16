С какими соседями дружат томаты в теплице, а каких не выносят

Самое полезное соседство у помидоров возникает с луком и чесноком. Подтверждено опытным путем, что они не мешают росту друг друга.

Кроме того, лук и чеснок охраняют томаты от такого заболевания, как фитовтороз и отпугивают тлю.

Без конфликтная ситуация будет и в паре перец/томат. Они не подвержены одинаковым болезням и оба любят влажную почву.

Отлично уживается томат и с тепличными баклажанами. Обеим культурам важны такие вещества, как азот, фосфор и калий. И еще они светолюбивы, поэтому высаживать их стоит с учетом того, чтобы каждое из растений получало достаточно света.