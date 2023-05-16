Вашингтон раскрывает свой арсенал ядерного оружия и призывает Москву сделать то же самое

«Соединенные Штаты призывают Россию выполнить свои юридические обязательства путем повторного присоединения к соглашению о новом СНВ и содержащимся в нем мерам по стабилизации, прозрачности и проверке», — говорится в заявлении Госдепа.

Государственный департамент США сообщает, что Соединенные Штаты развертывают 662 межконтинентальные ракеты и 1419 ядерных боеголовок, соблюдая условия нового договора о СНВ, в котором Россия больше не участвует с февраля текущего года.

Россия не намерена в сложившихся условиях допускать американских инспекторов на свои стратегические объекты, отметили в Кремле во время принятия решения о выходе из ДСНВ.