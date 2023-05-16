Жители Гомеля и Бреста страдают от необычного нашествия мошек

В южных регионах Беларуси отмечается необычная активность мошек, люди делятся в соцсетях шокирующими кадрами. Чем обусловлено такое явление?

Специалисты Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии объяснили, что массовый вылет насекомых спровоцирован высоким и продолжительным паводком и установившейся очень теплой погодой.

Пик численности мошек обычно приходится на конец весны-начало лета, и удерживается около двух недель. После этого численность мошек резко падает, – уточнили специалисты.

Мошки нападают на людей в светлое время суток, причем только на открытом воздухе.

По словам экспертов, в слюне насекомых есть яд, вызывающий в месте укуса сильное жжение и покалывание. Обычно это проходит само спустя несколько дней. Но для людей с аллергиями или детей нападение мошек может быть причиной серьезного недомогания, в таком случае надо обращаться к врачу.

Как защититься от мошек? Специалисты советуют в период их активности воздержаться от прогулок возле водоемов с проточной водой и вообще меньше находиться на открытом воздухе.

Выбирать одежду светлых тонов, максимально закрывающую тело. И, выходя на улицу, воспользоваться репеллентами или хотя бы народными средствами: нанести на одежду пару капель эфирного масла мяты, гвоздики или лаванды.

Если мошкара все же покусала, место укуса можно смазать вьетнамским бальзамом "Золотая звезда". Потогает также раствор соды (1 ч.л. на 1 ст.воды), мыльный раствор, а также раствор нашатырного спирта с водой (1:1).

Ранку также можно протереть спиртом либо кусочком льда: это поможет избежать отека.