Опытный огородник поделился секретами получения быстрого урожая огурцов - на 1,5 месяца раньше

Расскажем, как получить полноценный обильный урожай огурцов раньше на полтора месяца по сравнению с привычными сроками.

Используем рассаду

Огурцы любят тепло и боятся возвратных заморозков. Рассадный метод выращивания позволяет растениям пережить нестабильные погодные условия в комфорте.

Через несколько недель после высаживания на постоянное место уже можно будет отведать свежих молодых огурчиков со своей грядки.

Срок высадки семян надо тщательно продумать. Рассада огурцов в рост идет быстро, и может потом получиться так, что ее придется долго держать дома из-за плохих погодных условий.

Хорошего в этом мало: саженцы начнут вытягиваться. Решите, когда вы сможете переместить огурцы на грядку, и от этого момента отсчитайте назад 4-5 недель. Вот в это время и сажайте семена.

Заранее готовим емкости и почвосмесь. Лучше сразу высаживать огурцы в отдельные стаканчики, потому что огурцы не любят пикировку. Сажайте два семечка в одну тару, потом более слабый росток удалите.

Грунт с рассадой должен быть всегда умеренно увлажнен, когда не хватает солнца, делаем досвечивание фитолампой (максимум 12 часов в сутки).

При необходимости подкармливаем саженцы минеральными составами - если они стали бледными и вялыми.

Пересадку на грядку делаем через 25-30 дней после появления всходов. Обязательно перед этим закаляем рассаду.

Готовим теплицу

Чтобы быстрее получить урожай, высаживать рассаду будем в теплицу.

Первым делом надо прогреть почву. С приходом весны перекапываем ее, оставляя земляные комья не разбитыми, так они быстрее прогреваются.

Перед посадкой за пару дней выравниваем почву, разбиваем комья, проливаем ее горячей водой. После полива накрываем черной плотной пленкой, плотно прижимая края к земле.

Другой вариант: проделать поперек грядки борозду и влить туда горячую воду. Потом разравниваем землю и также накрываем пленкой.

Делаем такие манипуляции ежедневно, пока не получим хорошо прогретую почву. При высаживании рассады можно оставить пленку на земле, просто сделать в ней надрезы и туда уже посадить растения.

Состав почвы

Подготовка почвы к посадке включает в себя такие этапы: обновление верхнего слоя, внесение удобрений, дезинфекция. Все это делаем уже с первых дней весны, на несколько недель до посадок.

Один хитрый лайфхак: если проделать все процедуры осенью, весной значительно сэкономим время и получим урожай в еще более ранние сроки.

Что делаем осенью? Собрав урожай обеззараживаем каркас внутри теплицы, соблюдая правила севооборота, определяемся с местом будущей огуречной грядки.

Убираем верхний слой земли - до 7 см, раскладываем удобрения. Это будет ведро перегноя/компоста, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата калия из расчета на квадрат земли.

Для раскисления грунта при необходимости вносим мел/известь/золу/доломитовую муку. Потом все перекапываем и проливаем фунгицидом (раствор делаем по инструкции).

Выбираем сорта и гибриды

Для раннего урожая нужны соответствующие сорта и гибриды огурцов. Выбираем скороспелые виды (38-45 дней), которые не боятся сложных погодных условий.

Для теплицы подойдут партенокарпические и самоопыляемые сорта и гибриды.