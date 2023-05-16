Феррари 250 GTO 1962 года выпуска самый дорогой авто и мечта любого автомобилиста

Эта яркая машина, история создания которой покрыта тайной. В 1961 году, после выпуска Ягуар E-Type, Энцо Феррари дал своим инженерам задание придумать машину, которая бы ни в чем не уступала ей.

Ведущий инженер компании Джотто Биззаррини собрал команду из лучших специалистов и приступил к созданию чертежей будущей модели. В результате, после месяцев упорной и кропотливой работы появилась 250 GTO.

По сравнению с флагманом Феррари она была быстрее, мощнее и легче, с превосходными аэродинамическими показателями.

Недавно на аукционе была продана Феррари 250 GTO, изготовленная по заказу британского автогонщика Стирлинга Мосса, за более чем 38 миллионов долларов США, и она установила мировой рекорд как самый дорогой когда-либо проданный автомобиль.

Хотя эта модель много повидала на своем веку: она бессчетное количество раз попадала в аварии в гонках, а оттуда – в автосервис - но на аукционе ставки по этому лоту начинались с, представьте себе, 11 миллионов долларов США.

Коллекционеры считают, что классические машины обладают своей историей, своими неповторимыми вмятинами и царапинами. И возможность держать в руке ключ от машины, и чувствовать себя причастным к истории гонок – бесценна.