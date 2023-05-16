Как можно избавиться от слизней в огороде навсегда

Листья растений и плоды овощных культур часто страдают от этих медленных пожирателей.

Эксперты советуют не ждать их распространения на участке и принять меры.

Одним из способов избавится от вредителей считается мульчирование почвы оставшейся от чаепития заваркой, золой и торфом.

Смесь рассыпают в несколько полос вдоль растений на грядке.

Барьеры возводят и из подручных материалов, ракушника или крупного песка.

Высыпают также кофейную гущу. В целом от кофе слизни погибают и пофессионалы обрызгивают им побеги и взрослые растения.

Для такого настоя достаточно в пяти литрах воды растворить стакан крепкого кофе и опрыскать им свои посадки.

Собирают слизня и в ручную.

Некоторые высаживают вокруг грядок петрушку, чеснок, розмарин. Эти растения отпугивают слизней.