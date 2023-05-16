Леонард Лаудер является самым большим ценителем кубизма

Рональд Лаудер, младший брат Леонарда, не отстает от него и также считается одним из самых крупных коллекционеров планеты.

Путь коллекционера Лаудер-младший начал ровно в 18 лет, когда купил свою первую картину на деньги с дня рождения.

Самым дорогим приобретением наследника компании Эсте Лаудер считается «Портрет Адели Блох-Бауэр I»: картина была приобретена в 2006 году за 135 миллионов долларов.

В данный момент Лаудер располагает внушительным собранием практически в 4 тысячи различных предметов искусства, среди которых числится множество рыцарских доспехов и лат.