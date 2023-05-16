Леонард Лаудер является самым большим ценителем кубизма

В коллекции главы Estee Lauder главное местозанимают место картины Пабло Пикассо и Жоржа Брака.
Лаудер занимается коллекционерством с юности, и за свою долгую жизнь собрал почти 25 тысяч открыток из ХХ века, которые передал в музей изящных искусств, расположенный в Бостоне.
Леонард не только собирает предметы творчества, но и жертвует огромные деньги в музеи: например, он направил 131 миллион долларов на развитие музея современного искусства в Нью-Йорке.
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