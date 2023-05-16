Леонард Лаудер является самым большим ценителем кубизма

10:47 2023-05-16

В сфере коллекционирования он известен как человек, в чьем владении находятся картины общей стоимостью более 800 миллионов долларов.

В коллекции главы Estee Lauder главное местозанимают место картины Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

Лаудер занимается коллекционерством с юности, и за свою долгую жизнь собрал почти 25 тысяч открыток из ХХ века, которые передал в музей изящных искусств, расположенный в Бостоне.

Леонард не только собирает предметы творчества, но и жертвует огромные деньги в музеи: например, он направил 131 миллион долларов на развитие музея современного искусства в Нью-Йорке.

  • Изображение статьи

    Рональд Лаудер, младший брат Леонарда, не отстает от него и также считается одним из самых крупных коллекционеров планеты.

    Путь коллекционера Лаудер-младший начал ровно в 18 лет, когда купил свою первую картину на деньги с дня рождения.

    Самым дорогим приобретением наследника компании Эсте Лаудер считается «Портрет Адели Блох-Бауэр I»: картина была приобретена в 2006 году за 135 миллионов долларов.

    В данный момент Лаудер располагает внушительным собранием практически в 4 тысячи различных предметов искусства, среди которых числится множество рыцарских доспехов и лат.

Показать следующие комментарии
Фото