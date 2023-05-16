Ежегодно в Амстердаме выбрасывается в каналы более 20 000 велосипедов

Остальные продолжают покоится на дне. Велосипедов настолько много в воде, что проплывающие баржи порой цепляются днищем.
Зачем же выкидывают велосипеды в канал:
Население Амстердама составляет 820 тыс. человек, а велосипед имеет каждый второй. Везде есть велодорожки и как вид транспорта не требующий затрат, с учётом дорогого общественного транспорта, культ велосипеда развит хорошо.
Есть шутка, что в Нидерландах на удачу кидают не монетки в воду, а велосипед.
У местных жителей есть традиция выкидывать сломанный велосипед в воду. Для этого есть основание. Дело в том, что утилизация старых велосипедов стоит очень дорого.
Проще избавиться от него, выкинув в реку. Но так поступает совсем небольшой процент местных жителей. А большие масштабы кроются в другой причине - Амстердам туристический город.
Основная масса выброшенных велосипедов - это ворованные. Приезжая молодежь просто не заморачивается, берут чужой велосипед, а после выбрасывают в воду, как улику.
В связи с этим у голландцев появилась шутка: если на улице крикнуть: Эй, это мой велосипед! То как минимум три человека спрыгнут с велосипедов и бросятся наутёк.
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