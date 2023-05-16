Юрий Лоза рассказал, что считает позором Евровидения

Россияне давно потеряли интерес к Евровидению, и музыкант Юрий Лоза признался, что очень этому рад.

По словам певца и композитора, России и раньше не надо было участвовать в этом международном конкурсе. Номер Димы Билана с которым тот когда-то вышел в победители, вовсе считает позором. При этом претензии у Лозы не к артисту, а к чувству достоинства страны.

За нефтедоллары привезли каток. Тогда это всех убило наповал. При этом не о песне шел разговор: все просто были в шоке, что могут русские: купить, привезти и поставить каток! А потом - пустить олимпийского чемпиона, чтобы тот катался во время номера, – цитирует музыканта автор канала "Слово и дело" на платформе Дзен.

Юрий Лоза подчеркнул, что никто из россиян не сумеет назвать и тем более напеть даже пару песен, с которыми российские артисты ездили на Евровидение.

Он также считает позорным тот момент, что, когда Москва принимала Евровидение у себя, ведущим Андрею Малахову и Наталье Водяновой запретили говорить на русском.